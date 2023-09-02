Haber: Mert Osman Erman

Aditya-L1, Hindistan saatiyle Cumartesi günü 11:50'de (GMT 06:20) Sriharikota'daki fırlatma rampasından kalktı.

Dünya'dan 1,5 milyon km (932.000 mil) uzaklığa seyahat edecek - Dünya-Güneş mesafesinin %1'i.

Hindistan'ın uzay ajansı, bu mesafeyi kat etmenin dört ay süreceğini söylüyor.

Güneş sistemi'nin en büyük nesnesini incelemek için Hindistan'ın ilk uzay tabanlı görevi, Güneş'in Hindu tanrısı Surya'ya adını veriyor - Aditya olarak da bilinir.

Ve L1, Güneş ve Dünya arasındaki tam yer olan Lagrange noktası 1'i temsil ediyor - Hindistan uzay aracının yol aldığı yer.

Avrupa Uzay Ajansı'na göre, bir Lagrange noktası, Güneş ve Dünya gibi iki büyük nesnenin çekim kuvvetlerinin birbirini iptal ettiği bir nokta olarak kabul edilir, bu da bir uzay aracının "sabitlenmesine" izin verir.

Aditya-L1 bu "park yeri"ne ulaştığında, Dünya ile aynı hızda Güneş'in etrafında dönebilecek. Bu aynı zamanda uyduyun işlemesi için çok az yakıt gerektireceği anlamına gelir. Cumartesi sabahı, Hint Uzay Araştırma Ajansı (Isro) tarafından fırlatma alanına kurulan izleme galerisinde birkaç bin kişi toplandı.

Ayrıca, ulusal televizyonda canlı olarak yayınlandı ve yorumcular bunu "muhteşem" bir fırlatma olarak tanımladılar. Isro bilim adamları, fırlatmanın başarılı olduğunu ve "performansının normal olduğunu" söyledi.

Uçuş süresinin bir saat ve dört dakika olmasının ardından Isro, "görev başarılı" olarak ilan etti.

Isro başkanı Sreedhara Panicker Somanath, "Şimdi yolculuğuna devam edecek - 135 gün süren çok uzun bir yolculuk, ona [en] iyi şansları diliyoruz" dedi.

Proje direktörü Nigar Shaji, Aditya-L1'in varış noktasına ulaştığında sadece Hindistan'a değil, küresel bilimsel topluluğa da fayda sağlayacağını söyledi.

Aditya-L1, L1'ye fırlatılmadan önce Dünya etrafında birkaç kez seyahat edecek

Bu avantajlı konumdan, Güneş'i sürekli izleyebilecek - hatta bir güneş tutulması sırasında bile - ve bilimsel çalışmalar yapabilecektir.

Isro, görevin ne kadar maliyet taşıyacağını söylemedi, ancak Hindistan basınındaki raporlar bunun 3.78 milyar Hint rupisi (46 milyon dolar; 36 milyon pound) olduğunu belirtiyor. Isro, yedi bilimsel alet taşıdığını söylüyor ve bu aletler, güneş koronasını (en dış tabaka), fotosferi (Güneş'in yüzeyi veya Dünya'dan gördüğümüz kısmı) ve kromosferi (fotosfer ile korona arasında bulunan ince bir plazma tabakası) gözlemleyecek ve inceleyecektir.

Bu çalışmalar, bilim insanlarının güneş rüzgarı ve güneş patlamaları gibi güneş etkinliklerini ve bunların Dünya ve yakın uzay hava durumuna etkilerini gerçek zamanlı olarak anlamalarına yardımcı olacaktır.

Eski Isro bilim adamı Mylswamy Annadurai, Güneş'in radyasyon, ısı ve parçacık akışı ile manyetik alanların etkisi yoluyla sürekli olarak Dünya'nın hava durumunu etkilediğini söylüyor. Aynı zamanda, uzay hava durumunu da etkilediğini söylüyor.

"Uzay hava durumu, uyduların ne kadar etkili bir şekilde çalıştığında rol oynar. Güneş rüzgarları veya fırtınaları uyduların elektroniklerini etkileyebilir, hatta enerji şebekelerini devirebilir. Ancak uzay hava durumu hakkındaki bilgilerimizde eksiklikler var," diyor Bay Annadurai BBC'ye.

Hindistan'ın uzayda 50'den fazla uyduyu bulunuyor ve bunlar ülkeye iletişim bağlantıları, hava durumu verileri ve zararlı istilaları, kuraklıkları ve yaklaşan felaketleri tahmin etmeye yardımcı gibi çok önemli hizmetler sağlıyor. Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisi'ne (UNOOSA) göre, Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 10.290 uydu bulunuyor, bunlardan yaklaşık 7.800'ü şu anda operasyonel durumda.

Aditya, bize yaşamımızın dayandığı yıldız hakkında daha iyi anlamamıza ve hatta ondan gelebilecek tehlikeleri önceden bilmemize yardımcı olacak, diyor Bay Annadurai.

"Güneş aktivitelerini, güneş rüzgarı veya güneş patlaması gibi birkaç gün önce bilmek, uydularımızı zarardan uzaklaştırmamıza yardımcı olacaktır. Bu, uzaydaki uydularımızın ömrünü uzatmaya yardımcı olacaktır."

Bu görev, diyor, nihayetinde Güneş sistemimizi bir arada tutan 4.5 milyar yaşındaki yıldız olan Güneş'i bilimsel olarak daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Hindistan'ın güneş görevi, ülkenin dünya yüzeyindeki Ay'ın güney kutbu yakınlarına dünya tarihinde ilk defa bir araştırma aracı başarıyla indirmesinin ardından sadece birkaç gün sonra geldi.

Bu başarıyla Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'da yumuşak bir iniş gerçekleştiren dünya üzerindeki dördüncü ülke oldu. Aditya-L1 başarılı olursa, Güneş'i inceleyen seçkin ülkeler grubuna katılacak.

Japonya, güneş patlamalarını incelemek için 1981'de bir görev başlatan ilk ülke oldu ve ABD Uzay Ajansı Nasa ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 1990'lardan beri Güneş'i izliyor.

Şubat 2020'de, Nasa ve ESA birlikte Güneş'i yakından inceleyen bir Güneş Orbiteri başlattı ve bilim insanlarının dinamik davranışını neyin yönlendirdiğini anlamalarına yardımcı olacak veri topluyorlar.

Ve 2021'de, Nasa'nın en yeni uzay aracı Parker Solar Probe, Güneş'in dış atmosferi olan korona içinden geçen ilk araç olma özelliği taşıyarak tarih yazdı.