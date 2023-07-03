KORKUT EYÜP ANLI

"Sağlıkta çalışan temizlik görevlisi gibi, kamu işçilerimiz seçim öncesi nüfuzları ile göreceli olarak kolay kolay alamayacakları bir zam aldı. Şu an gece nöbetlerinde bir uzman doktorun 2 katından fazla alıyor, maaş ve tazminatları ile yine uzman doktorun maaş ve sabit ek ödemesine denk gelmiş durumdalar. Diğer doktor ve tüm sağlık çalışanlarının üstüne çıkmış durumdalar. Bu nedenle Hekim Sen olarak, doktorlarımız için hükümetten yüzde 70 zam talebinde bulunduk. Hekim - Sen başkanı Adil Kurban olarak bu haklı talebin bizzat takipçisi olacağım.”