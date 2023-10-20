Haber: Damla Oya Erman

Geçen hafta Las Vegas gösterisi sırasında bir içki içen seyirciyle sohbet ederken, şarkıcı sahnesindeki izleyicilere, sosyal medyada paylaşılan bir videoya göre, "alkolü bir süre önce bıraktığını" açıkladı.

"Yıllarca sürdüğünü" belirterek, bu yeni dönemin "belki üç buçuk ay önce" başladığını söyledi.

Daha sonra, "Sıkıcı. Tanrım, çok sıkıcı" diye sızlandı.

"Şaka yapmıyorum, 20'li yaşlarımın büyük bir bölümünde neredeyse sınırlı derecede alkoliktim" dedi.

"Hello" şarkıcısı, izleyicilerine aynı zamanda kafein içmeyi de bıraktığını açıkladı.

Adele, alkolle karmaşık ilişkisi hakkında daha önce konuşmuş, 2021'de Oprah'a verdiği röportajda, girişimci Simon Konecki ile boşandıktan sonra "muhtemelen alkol endüstrisini hayatta tuttuğunu" söylemişti.

Konecki ve Adele, 2019'da ayrıldıklarını ve 2012'de doğan Angelo adında bir çocukları olduğunu duyurmuşlardı.

Adele, neden son aylarda içki içmeyi bırakmaya karar verdiğini paylaşmadı. Ancak konser izleyicisine "keyfini çıkarmasını" söylediği bir viski ekşisi içkisi tavsiye etti.

"Açıkçası çok, çok kıskanıyorum," diye espri yaptı.