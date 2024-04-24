Adana
Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir Mahallesi 86037. Sokak'ta pitbull cinsi köpek, sahibine ve yanında bulunan 2 kişiye saldırdı.
Sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırıldı.
Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edilmek üzere eve götürüldü.
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Köpeğin saldırma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.