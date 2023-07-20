Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 9 katlı Övgü Apartmanı'nda, iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.

İş makinesiyle kolonu kesilmeye başlanan bina, bu sırada sokağa devrildi.

Çevreye dağılan molozlar, yakındaki bir apartmanın zemin katında bulunan kafede hasara yol açtı.

Kafe sahibi Soner Demiroğlu, yıkım sırasında iş yerinin kapalı olduğunu söyledi.

Firma yetkililerinin zararı karşılayacağını bildirdiğini belirten Demiroğlu, "Enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Süreç ilerliyor, zararımızı şu an kestiremiyoruz. Zaten firma yetkilileri zararı karşılayacak. Yaklaşık 10 gün hizmet veremeyeceğiz." diye konuştu.

Yapının kontrollü yıkım sırasında devrilmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA