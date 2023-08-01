Adana'daki Ekim Apartmanı'nın Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılmasına ilişkin tutuklanan müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile tutuksuz Cüneyt Akkaya hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, apartmanının yıkılmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.

Raporda, yapı yükleriyle ilgili standartlar eşliğinde değerlendirilen apartmanın üzerine inşa edildiği zeminde, herhangi bir taşıma gücü veya oturma sorunu tespit edilmediği belirtildi.

Apartmanın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir neden bulunmadığı anlatılan raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin anılan binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya'nın sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Sanıklar, imalat hatalarından sorumlu

İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları bildirilerek, şu tespitlere yer verildi:

"Ekim Apartmanı'nın yıkılmasında zemin kaynaklı bir neden bulunmadığı, apartmanın 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, kusurlu imalattan yapı müteahhitleri ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisinin sorumlu olduğu, binaya ilişkin görsel ve deneysel olarak tespit edilen teknik yetersizlikler bulunduğu, Cüneyt Akkaya'nın işin bitimine kadar gerek malzeme gerekse işçilik yönünden Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) uygun hareket etmekle ilgili yükümlülüğünün bulunduğu, sanıkların binanın yıkılmasına neden olan imalat hatalarından sorumlu oldukları, binada kullanılan betonun yapım tarihindeki standartları içermediği tespit edilmiştir."

İddianamede, "Müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın denetim görevini yerine getirmedikleri, binada kullanılan betonun, binanın yapım tarihindeki standartları karşılamadığı, beton kalitesinde yetersizlikler olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 42 kişinin ölmesi ve 7 kişinin yaralanmasına neden oldukları ve 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmaları kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı.

Sanıkların 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Müteahhitler suçlamaları kabul etmemişti

Adana'da Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Cem Akkaya savcılıkta, "Normalde diğer müteahhitler 6,5 torba çimento koyarken biz 7,5 torba koyduk. İnşaat yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde ifade vermişti.

Tamer Erginkoç da "Söz konusu binada blokların birinin arasında kot farkından kaynaklı toprak kayması yaşanmış. İstinat duvarı yapılması istenilmiş ancak diğer bloğun yönetimi otoparkın daralacağını bahane ederek duvarın yapılmasına izin vermemiş, söz konusu yıkılma da bu yüzden gerçekleşmiştir." ifadesini kullanmıştı.

AA