İstanbul

Geçtigimiz günlerde Adana Demirspor'un kulüp tarihindeki en iyi sezon başarısını yakalayan Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da 2023-2024 sezonu için teknik direktör arayışları devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre mavi lacivertliler gelecek sezonda teknik direktörlük görevi için Alex de Souza, Andrea Pirlo ve Guti ile temas kurdu. İddia edilen bu üç ismin de Süper Lig'de daha önce görev yapması dikkat çekici bir detay.

Guti Hernández 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'ta forma giymişti.

Alexsandro de Souza, 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de 10 numara olarak forma görev yaptı. Andrea Pirlo ise 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'te teknik direktör olarak takımın başındaydı.

İyi bir takım kurmak isteyen Adana Demirspor, gelecek sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılarak ülkemizi temsil edecek.