Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki deplasmanda mağlubiyetlerinden sonra kendi sahalarında kazanmanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

İlk yarıda performanslarının gayet yerinde olduğunu, sadece tek eksiğin olan gol olduğunu dile getiren Kluivert, şunları ifade etti:

"İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında kendi aramızda 'biraz daha fazla bitirmemiz gereken aksiyonları bitirmemiz gerektiğine' dair konuştuk. Baktığınızda ilk yarıda da olsa, ikinci yarıda da olsa özellikle ilk yarıda bizim hatalarımızı kovalayan ve tabiri caizse bir arı gibi bizi sokmaya çalışan bir rakip vardı. Bizim hatalarımızdan faydalanmaya çalıştılar. Ama sonrasında ikinci yarıda biraz daha fazlasıyla oyunu bitirecek aksiyonlar geliştirdik ve golleri de bulduk. O yüzden galip geldiğimiz için çok fazlasıyla mutluyuz. Zaten öz güvenimiz de yerindeydi bu konuda. Çok önemli bir galibiyet aldık."