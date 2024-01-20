10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Akintola'nın sol ayakla sert şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.

24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.

27. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Akintola'nın ceza sahası içine ortasında Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Önce gol kararı veren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen tavsiye üzerine izlediği pozisyonda Akintola'nın topu önüne eliyle aldığı gerekçesiyle gol kararını iptal eti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sol kanata aktardığı topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinde yerden şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ayağıyla müdahale ettiği topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

58. dakikada sol kanatta Chatzigiovanis'in yerden ortasında ceza sahası içinde Macheda'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

63. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza yayı üzerinde serbest atış kullanan Pedrinho'nun vuruşunda sol köşeye giden top Magomedaliyev'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

75. dakikada Akintola'nın ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'den geri döndü. Akintola'nın dönen topa yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.