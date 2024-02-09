Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Jose Rodriguez Martinez ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.

Adana Demirspor'da yeni transferler ilk antrenmanlarına çıktı

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, Akdeniz ekibinin teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmana yeni transferler de katıldı. Adana Demirspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği John Stiven Mendoza Valencia, Milad Mohammadi ve Jose Rodriguez Martinez, takımla ilk antrenmanlarını yaptı.

Maç öncesi son antrenmanını yapan Hikmet Karaman'ın öğrencileri, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.