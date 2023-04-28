Merhaba can dostlarım!

Mesleğe ilk başladığımda DOĞRULUK-HUKUK-ADALET-YARGI-VİCDAN(TOPLUMSAL/KİŞİSEL)-AHLAK (BİREYSEL/KAMUSAL) kavramlarının kutsallığı ve ağırlığı beni büyülerdi.

Tabii YARADAN,VATAN-BAYRAK, ATATÜRK YOLU üçlemesinden sonra.

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Mesleğim ADALETE ULAŞMAK için bazen kötülük ile çatışmamı gerektirir.

35 yıllık meslek hayatımda bir sürü kahpelik ve absürt olayla karşılaştım inanamadığım.

50’li yaşlarımda anladım ki:

“İNSANDAN HER ŞEY BEKLENİR.”

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Ve MESLEĞİMİN BENİ DOYURAN TARAFI;

BAĞLI OLMAMAM ve ÖZGÜR OLMAMIN yanında MANEVİ OLARAK KÖTÜLERİ ALT EDEBİLİYOR OLUŞUMDUR!

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Bu hafta yine bir çok kahpelik,kanunun arkasından dolanma,SİNSİ KÖTÜLÜK ile karşılaştım.

RABBİM BAŞARILARIMI ARTTIRSIN MERT OLMAYANLAR KARŞISINDA.

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Beni mutlu eden ise DOĞRULARIN-İYİLERİN DİK VE ONURLA DURABİLMELERİ...

Ve GÖZBEBEKLERİNİN GÜLMESİ (Kendini seven insanların gözlerinin içi güler; çünkü yürekleri aydınlıktır.)

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Gurur duyduğum birinin HUKUK-CEZA başvuruları ilgilendim bu hafta.

Gurur duyuyorum 24.04.2023 tarihinde görevden alınan SEÇİLMİŞ TÜRK METAL SENDIKASI EREĞLİ ŞUBE BAŞKANI YAKUP YILMAZ ile.

Babasının oğlu YAKUP YILMAZ!

Sevmeyenleri bile “DİK ve BOYUN EĞMEZ” diyebiliyorlar sadece.

SENDİKA HAYATI BAŞARILAR İLE GEÇTİ

ERGENEKON SANIĞI RAHMETLİ MUSTAFA ÖZBEK’İN BÜYÜTTÜĞÜ TÜRK METAL SENDİKASINDA.

HAKSIZLIKLAR OLUR; KÖTÜLER HER YERDE;

SİNSİ-YALAKA-MENFAATPERVER DOLU ETRAFIMIZ!

LAKİN UNUTMASINLAR Kİ!

Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.

Gerçekler ortaya çıktığında YALANLAR YALAKALIK YAPMAYA başlar; KÖTÜLÜK DE KARANLIK-PİS İNLERİNE siner...

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YAKUP YILMAZ’IN AĞZINDAN AKTARAYIM YAŞANANLARI:

“SEVGILI DOSTLARIM, İŞÇİ KARDEŞLERİM-DAVA ARKADAŞLARIM, DEĞERLİ KARADENIZ EREĞLİ HALKI VE SAYGIDEĞER BASIN MENSUPLARI;

Kamuoyunda yanlış olarak yayılanın aksine; “Ben Türk Metal Sendikası Şube Başkanlığı ve Sendika üyeliğinden istifa etmedim.”

13 yıldır özveri ve sadakatle hizmet ettiğim sendikamdan istifa etmeyi asla düşünmedim ve bundan sonra da düşünmem ya da başka bir sendikaya geçmem mümkün değildir.

Yıllardır, işçinin haklarını sonuna kadar ve her koşulda savunan Türk Metal Sendikasının bir üyesi olmaktan gurur duydum ve halen de duymaktayım. Kaldı ki; bugüne kadar sendika çalışmalarında yaptıklarım Türk Metal Sendikasına üye olan, olmayan bütün işçi kardeşlerimce de bilinmektedir. Çalışmalarım; Türk Metal Sendikasının Sayın Başkanı Pevrul KAVLAK tarafından da takdirle karşılanmış olacak ki; beni şube başkanlığı görevine layık görmüştür.

Özverili çalışmalarımı ferasetli bakış açısı ile Sayın Genel Başkanımızın da görmüş olduğunun bilincindeyim.

Karadeniz Ereğli de; “Türk Metal Sendikası ile ilgili olarak, geçmişten günümüze çoğu olumlu, bir kısmı dedikodu düzeyinde kalan, bir kısmı da araştırmaya değer görülen çok söylentiler olduğunun” hem kamuoyumuz hem de işçilerimiz farkındadır.

Bütün olumsuzluklara; “Sendikama, davama ve Genel Başkanıma sadakat içerisinde” karşı koydum. Ancak bazı şaibeler var ki; araştırılmadan kamuoyunu ikna etmek mümkün olmayabilmektedir. Benim dönemimde hiçbir şaibeli tutum sergilenmemiş, hukuk ve ahlak dışı işlem yapılmamıştır.

Aydınlığa kavuşturulması gereken şaibeler, benim dönemim ile ilgili değildir. Çok muhtemeldir ki, bulunduğum süreçte yaşadığım ve son derece haksız olduğuna inandığım böylesine etik dışı muamelenin de bundan kaynaklı olabileceğini düşünmekteyim.

Esasen; geçmişten günümüze kadar yaşanan gelişmeler ışığında baktığımızda; önceki Şube Başkanı ve şimdiki Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya ODABAŞ ile uyumlu bir çalışma sürecimiz olmamıştır.

Elbette ki, benim de bildiğim, zorunlu hallerde yasal mercilerle paylaşmayı tercih etmek zorunda kalabileceğim bir çok husus bulunmaktadır. Susmam; “Kol kırılır, yen içinde kalır.” atasözüne, davama ve Genel Başkanıma sadakatimden kaynaklanmaktadır.

“Yusuf Ziya ODABAŞ’ ın hangi tür bir dürtü ile tarafıma husumet beslediğini ve bu dürtüyle angaje ettiği medya mensuplarıyla oluşturmaya çalıştığı son derece haksız algıyı” kamuoyunun, vefakar işçilerimizin ve yüce Basınımızın takdirlerine sunuyorum.

Basın demokrasinin en büyük güvencesi olmakla birlikte; üzülerek belirtmek gerekir ki; “Bazı basın mensupları, karşılıklı çıkar ilişkilerinin esiri olabilmekte ve kamuoyunda yanlış izlenimlerin yayılmasında taşıyıcı rol üstlenebilmektedir. Son zamanlarda kimlerin bu rolü üstlendiğini de, dürüst insanların terazisi şaşmayan vicdanlarının takdirine bırakıyorum.

Aziz Türk Milleti’ne,davama, sendikama ve basireti ve cesaretine güvendiğim Sayın Genel Başkanıma yürekten bağlıyım,

“ VEFAYI, ADALETİ, SADAKATİ VE MAHŞERDEKİ ŞAŞMZ TERAZİYİ ÇOK İYİ BİLDİĞİNE İNANDIĞIM SAYIN GENEL BAŞKANIMIZ VE TÜRK METAL SENDİKASININ YÖNETİMİNİN; HANGİ GEREKÇE İLE OLURSA OLSUN, BÖYLESİNE APAÇIK BİR HAKSIZIĞA DUR DİYECEĞİNE VE YANLIŞ UYGULAMADAN GERİ DÖNECEĞİNE; şu ana kadar şahit olduğum adil uygulamalar çerçevesinde, YÜREKTEN İNANMAKTAYIM. İnşallah bu duygularımda yanılmam.

Yaşanan bu tatsız süreçte; “Destekleri için Ereğli Halkına, Can Dostlarıma, Vefakar İşçi kardeşlerime ve yanımda olan Tüm Basın Mensuplarına teşekkürlerimi borç bilirim.

“Türk Metal Sendikasının başarıya odaklı çalışmalarına gölge düşürecek böylesine üzücü olayların bir daha yaşanmaması dileğiyle” hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Sağlıkla ve Umutla Kalınız...”

Yakup YILMAZ

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Yüreğine sağlık CESUR YÜREK!

Av.Tülay BEKA