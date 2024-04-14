Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, yargısal süreçlerin hızlandırılması amacıyla başlatılan uygulamalardan birisinin de e-Tebligat olduğunu belirtti.

Yargıda dijital dönüşümün bir parçası olan uygulamanın 2015'te ihtiyari olarak kullanımına başlandığını anımsatan Tunç, e-Tebligatın 2019'den itibaren bazı kurum ve kuruluşlar yönünden zorunlu hale getirildiğini vurguladı.

Kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasına yardımcı olan e-Tebligat sayesinde 2015'ten bu yana 7 milyar 136 milyon 589 bin lira tasarruf sağlandığını vurgulayan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar sistem sayesinde 213 milyon 429 bin 761 e-Tebligat gönderildi. Bu kapsamda 7 milyar 136 milyon 589 bin lira kamu kaynağı, 7 bin 470 ton ise kağıt tasarrufu sağlandı. Çevreci uygulama sayesinde 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı."

e-Tebligat ile yargısal süreç hızlanıyor

Adalet Bakanlığı tarafından yargıda teknolojinin daha etkin kullanılması hedefi ile 2015'te ihtiyari olarak hizmete sunulan e-Tebligat uygulaması, 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor.

Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT'ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Adalet Bakanlığınca e-Tebligatın yaygınlaştırılması için çalışmalar sürerken, bu uygulamanın yurt dışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.