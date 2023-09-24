Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lahey'de Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları lanetlediğini bildirdi.

Din ve vicdan özgürlüğünün, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuki metinler ve anayasada korunması gereken en önemli hassasiyetlerden biri olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ancak en son örneğini Hollanda'da gördüğümüz, uluslararası hukuku hiçe sayan nefret eylemleri, dinimize olduğu gibi aynı zamanda evrensel değerlere de açık bir saldırıdır. Evrensel insani değerleri ilke edinen hiçbir ülke bu çirkin saldırılara sessiz kalmamalıdır. Hollanda adli makamları derhal harekete geçerek bu eylemi gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermesini sağlamalıdır."

AA