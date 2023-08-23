ANKARA (AA) - Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'de devam eden orman yangınını kontrol altına almak için fedakarca mücadele eden "orman kahramanlarına" kolaylıklar dileyerek, şunları kaydetti:

"AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibinin yanı sıra CEKUT ekipleri de 13 farklı ilden araç ve ekipmanları ile yangın söndürme çalışmalarına destek için yola çıkmışlardır. Dualarımız Çanakkale'deki vatandaşlarımız ve yangın söndürme çalışmalarına katılan orman teşkilatı ve diğer tüm teşkilatlarla."