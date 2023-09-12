Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kızılaya yapılan bağışlarla hayatların kurtulduğunu belirtti.

Bakan Tunç ve Bakanlık personeli, Türk Kızılay tarafından Adalet Bakanlığı bahçesinde kurulan kan bağışı tırına gelerek kan verdi.

Kan bağışı sırasında konuşan Tunç, "Kızılaya yaptığımız bu bağışla hayatlar kurtuluyor. O kana ihtiyacı olan vatandaşlarımız Kızılaydan kan temin etme imkanı buluyorlar, bu açıdan çok önemli." dedi.

Kan bağışlamanın, sağlık açısından da çok önemli olduğunu belirten Tunç, bağışta bulunmanın insanlara da fayda sağladığını, doktorların yılda en az 2 kez kan bağışında bulunulması tavsiyesinde bulunduklarını anımsattı.

Kan bağışında bulunan Bakanlık personeline ve Türk Kızılay görevlilerine teşekkürlerini ileten Tunç, "Hem Kızılayın kan ihtiyacını gidermek, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kan teminine katkıda bulunmak çok önemli." diye konuştu.

AA