Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Valiliği ziyaret etti, Vali Ömer Faruk Coşkun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tunç, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin yaralarının sarılması mücadelesinin sürdüğünü ifade eden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanların deprem bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konut çalışmalarının sürdüğünü aktaran Tunç, deprem sonrası Adalet Bakanlığınca kriz merkezi oluşturulduğunu belirtti.

Tunç, depremin ardından yargıda sürelerin durdurulduğunu, adliye hizmetlerinin sürdürülmesi için bölgeye geçici konteynerler gönderildiğini hatırlattı.

"473 milyon 819 bin lira harcama yaptık"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibinin (CEKUT) Kahramanmaraş'ta 41 vatandaşı enkazdan kurtardığını anlatan Bakan Tunç, şu bilgileri verdi:

"Deprem sonrasında süratli bir şekilde hasar tespiti ve delil toplama çalışmaları başlamıştı. Bu anlamda 11 vilayetimize 984 bilirkişi görevlendirilmişti. Bu bilirkişiler mimarlardan, mühendislerden, teknik elemanlardan oluşuyordu. Bunlar binalardan karot, demir örnekleri alarak ilgili delilleri topladılar ve bilirkişi incelemesi için gerekli yerlere savcılarımızın kontrolünde ulaştırdılar. Bine yakın hakim ve savcımızı deprem sonrasında, ilk haftalarda bölgeye değişik illerimizden görevlendirmiştik. 518 adli tıp personeli de bölgede DNA, kimlik tespit ile ilgili çalışmalarını sürdürmüşlerdi. Adalet Bakanlığı olarak 7 bin 500 civarında personelimizi deprem bölgesine göndermiştik."

Bakan Tunç, deprem bölgesinde 15 adliyenin ağır hasarlı olduğunu, 49 adliyenin ise orta ve az hasar aldığını dile getirdi. Ağır hasarlı binaların yerine yenilerinin yapılması için süreçlerin başlatıldığını ifade eden Tunç, az hasarlı binaların, tadilatların ardından yeniden hizmete alındığını bildirdi.

Yılmaz Tunç, "2023 Ek Yatırım Programı'na aldığımız Hatay Samandağ, Şanlıurfa Birecik, Suruç, Adana Karataş adliyelerimiz var. Malatya Adliye binamızın yapım ihalesini 24 Ağustos'ta gerçekleştiriyoruz. Diğer yerlerde de yapım ve ihale süreçleri devam ediyor. Bakanlık olarak deprem sonrasında 473 milyon 819 bin lira bölgeye harcama gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Kahramanmaraş'ta 412 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı"

Deprem bölgesinde 131 yeni mahkemenin, 4 istinaf mahkemesinin kurulduğunu bildiren Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle bölgeye yeni hakim ve savcıların atandığını aktardı.

Yılmaz Tunç, depremin ilk anından itibaren 11 ilde ceza soruşturmalarının başlatıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Toplamda 11 vilayetimizde, deprem bölgesinde 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 351 tutuklama gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta 412 şüpheliyle ilgili işlem yapıldı, 82 tutuklu söz konusu. Deprem bölgesinde toplam adli kontrol kararı verilen 642, Kahramanmaraş'ta 150. Toplamda diğer tedbir kararlarının sayısı 764, Kahramanmaraş'ta ise 180. Kahramanmaraş'ta 82 tutukludan 15'i müteahhit, 65'i yapı sorumlusu, 2'si yapı sahibi. Deprem bölgesinde 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi ceza soruşturması kapsamında tutuklu durumdalar. Cumhuriyet savcılıklarımız titizlikle soruşturmaları takip ediyor. Toplanan deliller ışığında bilirkişi incelemesine gönderilen dosyalar var. Bu bilirkişi incelemelerindeki kusur durumuna göre tutukluluk durumları da gözden geçirilmeye devam ediliyor."

Bakan Tunç'a, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

AA