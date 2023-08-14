Ankara

Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Tunç, 14 Ağustos 2001'de millete hizmetkar olma aşkıyla, hedefiyle, heyecanıyla başlayan kutlu yolculuğun bugün "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

"Geçen 22 yılda her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmanın gayretiyle nasıl çalıştıysak bugün de aynı ruhla, aynı aşk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullanan Tunç, 22 yıldır zorlukları, badireleri göğüslerken, başarılar, zaferler elde ederken her zaman milletle omuz omuza, gönül gönüle olduklarını belirtti.

Demokrasiyi, insan haklarını, hukuku, statükoya, vesayet odaklarına, cuntacılara ve darbecilere çiğnetmediklerinin altını çizen Yılmaz Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"En yüce değer olarak gördüğümüz adaleti sadece adımızın başına değil siyasetimizin merkezine de yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturunun, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' anlayışının somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş hali olduk. 11 milyon 300 bine yaklaşan üye sayımızla, hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen milletimizle ülkemizi her alanda adalet ve kalkınmayla buluşturarak bugünlere geldik. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'imizin bütün kazanımlarını bir potada eriterek yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirmeye, gelecek hedeflerimize bir bir ulaşmakta karalıyız. Hukuk, adalet, insan hakları ve demokrasi alanında 22 yıldır kesintisiz gerçekleştirdiğimiz reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz."

"Çok önemli yapısal reformlara imza attık"

Vatandaşların adalet hizmetlerinden daha hızlı, daha etkin ve daha verimli şekilde faydalanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Bakan Tunç, 22 yılda hak ve özgürlüklerin önündeki barikatları, adaleti ve hukuku yücelterek kaldırdıklarına dikkati çekti.

Bakan Tunç, "Ayrımcı ve ötekileştirici, keyfi ve hukuksuz uygulamaları, ret ve inkar politikalarını ülkemizin gündeminden çıkardık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize hak ettikleri değeri verdik. Bu konuda anayasal düzenlemeleri hayata geçirdik. İnsanımızın güncel sorunlarına çözüm olması noktasında alternatif çözüm yollarını hiç olmadığı kadar etkin ve verimli şekilde işler hale getirdik. Yargıda çift başlılığın son bulması, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılması, bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin korunması gibi çok önemli yapısal reformlara imza attık." ifadelerini kullandı.

AA