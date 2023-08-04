Haber: Beyza Betül Cihan

5 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'te Kızılay-Sakarya Meydanı'nda, ülkenin dört bir yanında farklı demokratik kitle gruplarını bir araya getirmek için Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar bir mesaj yayınladı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar'ın mesajı şu şekilde;

" Açlığa yoksulluğa zamlara hayat pahalılığına karşı Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte "açlar, yoksullar ve emekçiler" olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 14.00 Kızılay- Sakarya Meydanında ortak bir eylem yapacağız. Değerli basınımızın katılımını ve katkılarını diler, saygılar sunarız."

Çakar devamında da zamlara ve hayat pahalılığına karşı sürekli ve etkili tepkinin oluşturulması ihtiyacına dikkat çekti. 5 Ağustos’ta yapacakları eylemi yeni bir dönem açısından başlangıç olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Çakar’ın sözleri şöyle:

"33 yıldır biz bununla mücadele ediyoruz zaten. Bu sorunları ve çözüm önerilerimizi sürekli olarak gündeme getiriyoruz. Zaman zaman eylemler de yaptık. Yine 5 Ağustos’ta zamlara, pahalılığa karşı demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla ve meslek örgütleriyle birlikte eylem yapacağız. Zamların geri alınması ve yoksullaşmaya karşı sosyal tedbirlerin alınmasını talep edeceğiz. Ekonomik ve sosyal politikalarda halkın lehine düzenlemeler isteyeceğiz."