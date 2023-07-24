İSTANBUL- Kapalı gişe sahnelenen oyunların ardından Ağustos ayında da yeni oyunlarla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde seyircimizle buluşuyoruz. Açık Hava Yaz Oyunları’nın 76. yılında İstanbulluları adından söz ettiren oyunlar bekliyor.

Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos Biletleri Satışa Çıkıyor

İBB Şehir Tiyatroları’nın, her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşturacağı Açık Hava Yaz Oyunları Ağustos ayı biletleri satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, bir gelenek haline gelen Açık Hava Yaz Oyunları’nda sanatseverleri en beğenilen oyunlarından 12. Gece, Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi ve İki Efendinin Uşağı ile buluşturuyor.

William Shakespeare’in yazdığı, Serdar Biliş’in yönettiği 12. Gece, 24 Ağustos, 25 Ağustos tarihlerinde 21.00’de,

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi; 26 Ağustos tarihinde 21.00’de,

Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 27 Ağustos tarihinde 21.00’de sahneleniyor.

HABER: MERVE ELÇİ