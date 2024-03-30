Afrika’da Klimanjaro, Antarktika’da Vinson, Asya’da Everest, Avustralya-Okyanusya’da Carstensz Piramidi ve Kosciesko, Avrupa’da Elbruz, Kuzey Amerika’da McKinley ve Güney Amerika’da ise Aconcagua'ya ülke bayraklarını dikmeyi hedefleyen dağcılar, yıllarca "7 Kıta 7 Zirve"yi tamamlamayı hedefledi.

Dağcıların ardından açık deniz yüzücüleri de 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu 2008'den itibaren tamamlamaya başladı.

Okyanus Yedilisi, Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya), Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD), Tsugaru Kanalı (Japonya) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) içeriyor.

Toplam 206 kilometrelik parkuru şimdiye kadar 27 yüzücü tamamladı. 11 sporcu ise 1 kanal daha geçtiği takdirde parkuru bitirecek.

Türk yüzücüler

Türk yüzücüler Bengisu Avcı, Emre Erdoğan ve Kamil Resa Alsaran dörder geçişi tamamladı.

Beşinci kanal geçişini mayıs ayında Molokai Kanalı ile yapmayı deneyecek Bengisu Avcı, eylül ayında da Kuzey Kanalı'nı (İrlanda-İskoçya) geçmek için mücadele ettikten sonra gelecek yıl Tsugaru Boğazı'nı (Japonya) geçerek "Okyanus Yedilisi"ni geçmeyi başaran ilk Türk kadın olmayı hedefliyor.

Son geçişini 21 Ağustos 2019'da gerçekleştiren Emre Erdoğan'ın, Kuzey Kanalı, Molokai Kanalı ve Cook Boğazı'nı geçmesi gerekiyor.

29 Temmuz 2019'da Kuzey Kanalı'nı geçen Kamil Resa Alsaran'ın kalan parkurları ise Molokai Kanalı, Cook Boğazı ve Tsugaru Kanalı.

Bengisu Avcı'nın hedefi ilki başarmak

Bengisu Avcı, "Okyanus Yedilisi"nde dünyanın en zorlu okyanuslarında her biri 35-40 kilometreden oluşan etaplar bulunduğunu söyledi.

Her bir etabın aralıksız 10 saatlik performanslar gerektirdiğini kaydeden Bengisu Avcu, "Soğuk su, dalgalar, karanlık ve rüzgarla mücadele edip kazanmak zorundasın. Ben ilk dört kanalı, rekorlar kırarak geride bıraktım ve bu noktaya ulaşan ilk Türk kadını oldum. Daha yolum var, 3 kanal daha geçip Okyanus Yedilisi'ni bitiren ilk Türk kadın olarak tarihe geçeceğim." dedi.

Emre Erdoğan'ın hedefi rekor kırmak

Emre Erdoğan da "Okyanus Yedilisi"ni toplam süre olarak en hızlı şekilde bitirmek istediğini söyledi. Kalan parkurlarda Cook Boğazı'nı 6 saat, Molokai Kanalı'nı 10 saat ve Kuzey Kanalı'nı da 10 saat civarında tamamladığı takdirde bunu başaracağını aktaran Emre Erdoğan, "Bu süreçte dikkatli olmam ve acele etmemem lazım. O yüzden ağır ağır ilerliyorum. Gelecek sene Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı geçmeyi planlıyorum." diye konuştu.