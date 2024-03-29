Anadolu Birliği Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Sibel Demirdiş şunları söyledi.

"Bende sizin gibi Halk çocuğum.

Doğduğumuz yer büyüdüğümüz yer

Pendik kaynarcadır.

Halkıma yaşadığım bölgeye hizmet vermek istiyorum.

Pendik Halkımızın için tüm seçim Çalışmalarımız devam ediyor.

Meclis üyelerimle birlikte Pendik Esnaflarımızı ve Halkımıza broşürlerimizi dağıtıyoruz.

Pendik Esnaflarımızı bizi güler yüzle karşılaması beni çok mutlu etti.

Pendik Esnaflarımızın dükkan dükkan gezerek onlarla güzel istişareler ettik.

Mahalle sakinleriyle coşkulu bir buluşma gerçekleştirdik. Meclis üyelerimizle birlikte Halkımızla ve Esnaflarımızla Fotoğraflar çektirdik.

Değerli Pendik Halkımızla birlikte yürümekten gurur duyuyorum." dedi.

LÖSEMİ ÇOCUKLARIMIZ YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Türkiye İttifaktan. Anadolu Birliği Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Sibel Demirdiş seçim çalışmalarına devam ediyor.

Lösemi çocuklarımız için Yalnız Değilsiniz." Sloganıyla yola çıkan Pendik Belediye Başkanlığı için ilk kadın aday olan Sibel Demirdiş projelerini şöyle özetledi.

Halkıma, yaşadığım bölgeye hizmet vermek istiyorum. Pendik tv Medya Kanalı internet üzerinde yayın yapılıyor.

Pendik tv uydu bir kanalı olsun ve Pendik tanıtımı yapıldıktan sonra Reklam haber ve reklam olarak yayın yapılırsa Reklam geliri de lösemi çocuklarımızıda bağış yapılırsa çocuklarımız için de bir umut olur.

Halkımız desteğiyle seçilirsem bu projelerimizi gerçekleştirmek istiyorum.

Pendik tv medya kanalı internet kanalı olmasın. Pendik tv medya kanalı uydu bir kanal olsun lösemi çocuklarımıza Reklam geliriyle yardımcı olacağız. Yalnız Değilsiniz lösemi çocuklarımız için hep birlikte el ele vermeliyiz. Çünkü çocuklarımızın en temel taşı ihtiyacı sevgi ve umuttur. Pendik Halkımızın sorunlarını çözmeye kadın eli değecek.

Değerli Pendik Halkımızla birlikte yürümekten gurur duyuyorum.

Pendik de yaşadığım için gururluyum

Pendik halkımızdan umutluyum.

vatandaşlarımıza hizmet etmeye adayım. Desteğinizi bekliyorum.

Anadolu Birliği Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı Sibel Demirdiş. Oy pusulası 11. sırada.