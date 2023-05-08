İSTANBUL - Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 6 Mayıs Dünya Radyo Günü’nde radyocularla Çamlıca Kulesi’nde bir araya geldi. Radyocuların verdiği mesajların önemine değinen Özdemir, “Çocuklarımızın, gençlerimizin doğru yönlendirilmesine, gelecekle ilgili cesaretlendirmesine ihtiyaçları var. Bunu da çok iyi yaptığınızı biliyorum” dedi. Türkiye'de ilk radyo yayını, Eşref Şefik'in “Alo Alo Burası İstanbul Telsiz Telefonu” anonsu ile 6 Mayıs 1927'de başladı. Türkiye'deki radyo yayıncılığının 96’ncı yıl dönümü ve 6 Mayıs Radyo Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, radyocularla Çamlıca Kulesi’nde buluştu.

“Sizin verdiğiniz mesajlar çok önemli”

Özdemir ve radyocular İstanbul manzarası eşliğinde hem kahvaltı yaptı hem de radyo dünyası üzerine sohbet etti. Radyoların özellikle gençlik hayatında önemli bir yer edindiğine vurgu yapan Özdemir, “Radyonun toplum üzerindeki etkisini çok iyi bilen biriyim. Toplumumuzla ilgili de siz radyocuların vermesi gereken mesajlar var. Sizin verdiğiniz mesajlar çok önemli. Çocuklarımızın, gençlerimizin doğru yönlendirilmesine, gelecekle ilgili cesaretlendirmesine ihtiyaçları var. Bunu da çok iyi yaptığınızı biliyorum” dedi.

Radyocular, bu özel günde kendilerini konuk eden Özdemir’e teşekkürlerini iletti.

HABER: EMİR YÜCEL