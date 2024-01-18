Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarı başladığından beri 13 günde 4 müsabaka oynadıklarını belirterek, "Türkiye Kupası da önemli hedeflerden bir tanesi. Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık, bugün de Türkiye Kupası'nda tur atlayıp son 16'ya kaldık. Toplamda yoğun bir maç temposu var, bugün 4'ünü bitirmiş olduk. Yoğun trafik bizim için devam edecek." şeklinde konuştu.

Takımda ufak-tefek rotasyon yaptıklarını dile getiren Avcı, şöyle devam etti:

"Oyunun başında biraz daha topa sahip olarak, doğru opsiyonları kullanarak belki maçı biraz daha erken koparabilirdik. Kazanabilmek son derece önemliydi. Oyun içinde birkaç tane formasyon değişikliği yaptık. Oyuncuları başka yerlerde denedik, bazılarını koruduk bazılarına yeni yeni şanslar verdik. Bugün kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bunların performans değerlendirmelerini hem bireysel olarak hem oyun olarak genel olarak yapacağım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisa'ya başarılar diliyorum."

"Abdülkadir ve Umut Bozok'un yokluklarının nedeni net bilmiyorum"

Avcı, eksik sayısının fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Orsic ve Denswil'in sakatlıkları devam ediyor. Özellikle takımın büyük anlamda yükünü çeken Pepe, Trezeguet ve Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'nda. Larsen, Kourbelis ve Teklic ayrıldı. Özellikle bugün ve sezon başından bu zamana kadar süre almamış veya az süre alan oyuncular var. Hüseyin Türkmen, bugün 2'nci defa şans aldı ve bunu çok doğru kullandı diye düşünüyorum. Fernandez, 7 ay sonra ilk defa bugün süre aldı. Arif, Kerem, Umut, Göktan ve Poyraz bunlar yeni yeni süre alan oyuncular. Bunların performans değerlendirmesini yapacağız. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden ötürü antrenmanda yoklar. Onu çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bilgilere sahip olacağım diye düşünüyorum."

Bakasetas ile ilgili transfer söylentileri

Bakasetas'ın transfer söylentilerine ilişkin de Avcı, şunları kaydetti:

"Bakasetas ile hemen hemen aynı dönemlerde Trabzonspor'a geldik. Ben kasımda geldim, o da ocakta geldi. Çok güzel hikayeler yaşadık. Bakasetas, çok özel bir oyuncu. Antrenman, maç kazanma karakterini, sakatlığını da sahaya yansıtmadan devam eden bir oyuncu. Şu an itibarıyla bir dedikodu var ama dün takımla beraber antrenmanlara katıldı. Yarın da bizimle beraber olacak. Hafta sonu ile ilgili konuşacağız. Ama transferi olur olmaz... Gerçekleşse dahi transferi her şeyini son ana kadar vererek hareket eden bir oyuncu. Onun için eğer bu gerçekleştiği zaman düşüncelerimi biraz daha net bir şekilde söyleyebilirim. Buraya çok önemli katkılar sağladı. Çok güzel duygular yaşadık hep beraber. Böyle bir şey konuşuluyor ama şu an itibarıyla benim önüme gelen net bir şey yok."

Avcı, Galatasaray maçına ilişkin "Pazar günü ligimizin son şampiyonu ile müsabakaya çıkacağız. Eksiklerimiz çok fazla ama Trabzonspor forması her zaman çıktığında en iyisini yapmaya çalışacak. En iyi şekilde neyi yapabiliriz oyun anlamında bunun üzerinde çalışacağız. Şu anda transferin olup olmadığını dahi, bilgim olmadığı bir şey üzerinden konuşmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ben sadece Bakasetas ile ilgili düşüncelerimi anlattım. Eğer gerçekleşirse bunlara ilave edeceğim bir şeyler daha olur." şeklinde konuştu.

Transfer konusu

Transfer çalışmalarına ilişkin bir soruya da Avcı, şu yanıtı verdi:

"Kourbelis'in çıkması ile beraber Orsic'in önü açıldı. Çünkü buranın yatırım yaptığı bir oyuncu. Martta dönecek. Ama onu en azından bu sene itibarıyla görmemiz gerekiyor. Teklic'in ayrılması kontenjan zaten onu Bakic ile doldurabiliriz. Larsen'in ayrılması ile beraber bir boşluk oluştu şu an itibarıyla. Kısa ve orta vadede neler yapabiliriz doğrultusunda transfer çalışmaları yapıyoruz. Trabzonspor'un menfaatlerine, oyun planına, oyun organizasyonuna, bütçesine uygun ise katacağız, bunu en iyi şekilde başkan da ben de bilgilendirebiliriz. Bu gidişatla ilgili kamuoyuna bilgilendirme de yapabiliriz. Ama biz şu andaki en sağlıklı durumu en iyi şekilde geçmeye çalışıyoruz."

Enis Destan'ın açıklamaları

Trabzonspor'un maçtaki iki golünü atan Enis Destan ise "Erken gol bulduk, sonra frikikten gol yedik. Oyundan kopmadık, golleri de bulduk. Bugün 2 gol attım, çok sevinçliyim. Bu seriye devam etmek istiyorum. Önümüzdeki Galatasaray ve ondan sonraki maçlarda da gol veya asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.