Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için üzüntüsünü dile getirerek, "﻿Futbola dönelim mi dönmeyelim mi bilmiyorum. Maç önü ve maç sonunda da şehit sayımızın arttığını duyduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Ülkemiz adına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

İki tane planı olan takımın karşılaştığını ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Rakibin özellikle top kendindeyken sahanın içinde aldıkları bir formasyon vardı. Biz burada özellikle baskıları nasıl yapacağız nereye yönlendireceğiz ve özellikle onları dar alandan çıkarmayacaktık. Bunu maçın genelinde doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bir tane zaten geniş alana çıktığında kenar ortadan golü yedik. Sonrasında da yine özellikle oyunda bir iki tane değişiklik yaparak oyuna tamamen sahip olup oyunun içinde devreden önce golü bulduk. Yapamadığımız final pasları vardı. Ekstra geçişlerde yakaladığımız var tercihlerimizi kullanamadık veya attığımız şutlar sonuçlanmadı. İkinci yarı itibariyle oyunu biraz daha domine ettik. Baskılarımız bu anlamda devam etti. Özellikle topa yine daha fazla sahip olduk. Ama daha etkin daha fazla pozisyon olması lazım. Rakipten belki daha fazla pozisyonumuz var. Onların belki ikinci yarı kenar ortasından yakaladıkları bir tane pozisyon var. Onun dışında ikinci yarı bizim pozisyonumuz daha fazlaydı."

Avcı, "Senenin son maçını kazanmak istiyorduk." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

"Oyun olarak kazanmayı belki rakipten bir tık daha fazla hak etmiş olabiliriz ama iki tane planı olan takım, organizasyonu olan takım, oyun içindeki formasyonlarla değişiklik yapan takım karşılaştı ve bugün berabere bitti. Yeni yıl olurken beraberlik maçıyla kapandı. Yeni sezonu kapatıp yeni bir beyaz sayfa açmak istiyorduk. Tabii bunu deneyeceğiz. Şu an itibariyle geldiğimiz günden itibaren oyun organizasyonunda biraz ilerleme var. Kalitemizi, hızımızı artırmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bugün oyuncularımız kazanmak istediler sonuna kadar ama kazanamadık yapacak bir şey yok. Şimdi herkese aynı zamanda iyi seneler mutlu seneler daha sağlıklı seneler. Umarım 2024 ülke adına ve Trabzonspor adına iyi bir başlangıç olur."

Abdülkadir Ömür'e gösterilen tepkiye ilişkin de Avcı, " Ömür bu yörenin çocuğu ve buna alıştı artık bence etkilenmemesi gerekiyor. Bir kısım alkışlıyor bir kısım protesto edebiliyor. Taraftarımıza bu anlamda saygımız da var. Onlar da fedakarlık yaparak gelip galibiyet görmek istiyorlar. Bunları anlayışla karşılayabiliyoruz. Ama sonuçta herkes iyi niyetli ve maçı kazanmak için her şeyini yapmaya çalışıyor." dedi.

Avcı, Onuachu'nun da takımın önemli bir oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "75. dakikaydı galiba oyundan çıktığında. Onuachu topu tuttuğu zaman Trabzonspor farklı bir oyun oynuyor tutamadığı zaman farklı bir oyun oynuyor. Bugün o top kayıpları çok fazlaydı. Rakibe çok fazla top geçti. Ben de bu anlamda rakibin arkalarına koşuda fırsatlar vardı daha oraya koşu yapabilecek daha takım savunmasına yardım edebilecek hem defiziksel olarak daha iyi olabilecek Enis Destan'ı oyuna aldım. Tercihimiz taktiksel anlamdaydı. Aynı zamanda da performans fiziksel baskılardan düşmeye başlamıştı. Bu şekilde değerlendirdik." şeklinde konuştu.

Nwakaeme'nin transferiyle ilgili bir soru üzerine de Avcı, "Ben buradan ayrıldıktan sonra da iletişim halinde olan birisiyim. Nwakaeme burada çok saygı gören birisi. Nwakaeme ya da bir başkası kim olursa olsun Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunun değerlendirmesini yapabiliriz. İletişim halinde olduğumuz birisi. Şu an itibariyle bizim yabancı sayımız biliyorsunuz dolu. Fazlası da var aslında. Bu bir kere boşalması lazım. Fazlamızın sakatlığı da var Orsic'in. Boşluk yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bunun üzerinde çalışarak devam ediyoruz." diye konuştu.