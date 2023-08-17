Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon varil azalarak 439 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 6 milyon 195 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 600 bin varil artarak 348 milyon 400 bin varile yükseldi.

Öte yandan, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 300 bin varil azalarak 216 milyon 200 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 476 bin varil artışla 7 milyon 158 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 2 milyon 239 bin varil artarak 4 milyon 599 bin varile yükseldi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 5-11 Ağustos haftasında 107 bin varil artışla 13 milyon 84 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ağustos 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 9 bin varil olması bekleniyor.

AA