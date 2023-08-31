New York

ABD'nin California eyaletinde federal yargıç, Elon Musk'ın geçen yıl X'i satın aldığında şirketin yaşlı çalışanları orantısız şekilde işten çıkardığı iddiasıyla açılan davanın devam etmesine karar verdi.

X'in işten çıkarmalar için kasıtlı olarak yaşlı işçileri hedef aldığı yönündeki iddiayı reddeden yargıç, davacı John Zeman'a bu iddiayı detaylandıran değiştirilmiş bir dava açması için bir ay süre verdi.

Zeman'ın avukatı Shannon Liss-Riordan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kararın ayrımcılık davalarının ilerleyebileceği yönündeki iddialarını doğruladığını savundu.

Zeman, X'in 50 yaş ve üstü çalışanların yüzde 60'ını ve 60 yaş üstü çalışanların neredeyse dörtte üçünü işten çıkardığını, buna karşılık 50 yaş ve altındaki çalışanların yüzde 54'ünün işine son verildiğini iddia etmişti.

AA