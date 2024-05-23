AB Komisyonu, ABD merkezli Mondelez International'ın AB rekabet kurallarını ihlal ettiği için ceza aldığını açıkladı.

Mondelez International'ın dünyanın en büyük çikolata ve bisküvi üreticilerinden biri olduğu anımsatılan açıklamada, şirket portföyünde Cote d'Or, Milka, Oreo, Ritz, Toblerone ve TUC gibi tanınmış çikolata ve bisküvi markalarının bulunduğu, ayrıca 2015'e kadar HAG, Jacobs ve Velours Noir gibi kahve markalarına sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Komisyon soruşturması sonucunda şirketin çeşitli çikolata, bisküvi ve kahve ürünlerinin sınır ötesi ticaretini kısıtlamayı amaçlayan rekabete aykırı anlaşmalara veya uygulamalara giriştiğinin, tablet çikolata satışında da belirli ulusal pazarlardaki hakim konumunu kötüye kullandığının tespit edildiği ifade edildi.

Mondelez'in yasa dışı uygulamalarının perakendecilerin üye ülkelerdeki ürünleri daha düşük fiyatlarla temin etmelerini engellediğine ve iç pazarı yapay olarak böldüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamaların AB rekabet kurallarına aykırı olduğu ve firmaya bu nedenle 337,5 milyon avro para cezası verildiği belirtildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.