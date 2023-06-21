Ankara

The Hill'in haberine göre, Kuzey Carolina'da yapılan araştırmada, hayvanlarının sağlığından endişe eden sahiplerin talebiyle 31 köpek ve 32 atın kanındaki PFAS seviyeleri incelendi.

Kan örneklerinde, 20 PFAS tipinin 12'sine, eyaletteki bir nehir yatağında tespit edilen 33 PFAS bileşiğinin 20'sine rastlayan bilim insanları, böylece test edilen tüm hayvanların kanında PFAS bulunduğunu belirtti.

Bunun yanı sıra sonsuz kimyasalların, sadece yeraltı suyu tüketen hayvanlarda değil şişe suyla beslenenlerin de kanında olduğu tespit edildi.

Karaciğer ve böbrek sorunları gözlendi

Test edilen hayvanlarda, PFAS bileşikleriyle ilişkilendirilen karaciğer ve böbrek sorunları gözlemlendi.

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarının, evlerdeki PFAS varlığının izini sürmekteki önemini vurguladı.

Araştırma yazarlarından Scott Belcher, ev hayvanlarında gözlenen kimyasalların, çocukları da etkilediğinden endişe duyduğunu belirterek, "Yeraltı suyu tüketmeyen hayvanların kanında bile PFAS bileşiklerine rastlamamız, evlerin içindeki toz ve yiyecek gibi diğer kirlilik kaynaklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, "Environmental Science and Technology" dergisinde yayımlandı.

Eyaletteki nehir yatağında PFAS bileşiği tespit edilmişti

Eyalet yetkilileri, bölgedeki Cape Fear Nehri'nin nehir yatağında yaptıkları incelemelerde, 33 PFAS bileşiği tespit etmişti.

Genel veteriner sağlık taramasından geçirilen hayvanların kan örneklerinde, bölgedeki suyu kirleten PFAS çeşitleri aranmıştı.

PFAS bileşikleri hastalık nedeni

İnsanlarda, PFAS bileşikleri, böbrek kanseri, testis kanseri, tiroid ve diğer hastalıklara sebep oluyor.

Binlerce çeşidi bulunan PFAS bileşikleri, sanayi atıkları, bazı yangın söndürücü köpükler ve çeşitli ev eşyalarında bulunuyor.

AA