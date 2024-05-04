İstanbul

The Columbian gazetesinin haberine göre, Evergreen Üniversitesinin Filistin yanlısı öğrencilerin taleplerini kabul etmesiyle 30 Nisan'da öğrencilerle yönetim arasında uzlaşmaya varıldı.

Bu kapsamda, öğrenci temsilcileriyle üniversite yönetimi arasında mutabakat zaptı imzalanırken öğrenciler de kamplarını kaldırmayı kabul etti.

Mutabakat zaptına göre, Evergreen Üniversitesi Başkanı John Carmichael, Gazze'de ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgeye insani yardımın genişletilmesini talep ettiğini ifade eden bir bildiriyi paylaşacak.

Üniversite, ayrıca, çatışma devam ederken İsrail, Gazze veya Batı Şeria'daki yurt dışı eğitim programlarını veya öğrencilerin Yahudi veya Filistinli kimlikleri nedeniyle engellenebilecekleri bölgelere yönelik programları onaylamamayı taahhüt etti.

Protokol kapsamında öğrenciler ve üniversite yönetimi ortaklaşa kuracakları komitelerle anlaşma maddelerinin uygulanma sürecini de takip edilip süreç üniversiteye bildirilecek ve üniversite ise bunları en geç 2026'ya kadar uygulamayı değerlendirecek.

Ayrıca, diğer komiteler ise 2026 sonbaharına kadar üniversitedeki polis memurlarını denetleyen Polis Hizmetleri Topluluk İnceleme Kurulu için yeni bir yapı oluşturulmasını ve 2030'a kadar ise olaylara polis dışı bir müdahale modeli oluşturulmasını önerecek.

Evergreen Üniversitesi sözcüsü Farra Hayes, gösterilerin barışçıl kalması, olayların tırmanmaması ve buna uygun olarak kendileriyle görüşen öğrencilere minnettar olduklarını dile getirdi.

Evergreen'de üçüncü sınıf öğrencisi olan ve protokolü imzalayan dört öğrenciden biri olan Alex Marshall da gösterilerin olduğu bir hafta içinde hiçbir öğrencinin tutuklanmadığı ve hiçbir öğrenciye politika ihlalleri nedeniyle ceza yazılmadığına işaret ederek “Herkesin güvende olmasından ve bu süreci öğrencilerimiz polis şiddetine maruz kalmadan atlatabildiğimiz için son derece mutluyuz.” dedi.

Marshall, öğrencilerin nihai talep listesinin hafta boyunca kamptaki toplantılar sırasında bir uzlaşmaya varılarak hazırlandığını söyledi.

Öğrenciler, 23 Nisan'da bazı öğrencilerin dersleri bırakıp bir miting düzenlemesinin ardından kampüsün Kızıl Meydan'ında kamp kurmuştu.

Brown Üniversitesi ve Filistin'e destek için kamp kuran öğrenciler arasında anlaşma

Brown Üniversitesi Rektörü Christina H. Paxson, üniversite web sitesinde 30 Nisan'da yayımlanan mektubuyla, üniversite yönetiminin ve okulda Filistin'e destek için gösteri düzenleyen öğrenci grubunun, anlaşmaya vardığını duyurdu.

Anlaşmanın okul kampüsünde Filistin'e destek için 24 Nisan'da kurulan kampın kaldırılmasını içerdiğini aktaran Paxson, 5 kişilik öğrenci grubunun, üniversitenin bu ayki kurumsal toplantısına katılacağını duyurdu.

Paxson, bu ay yapılacak toplantının öğrencilerin talep ettiği İsrail'le bağlantılı şirketlerden yatırımı çekme konusunun oylanmayacağını bildirirken üniversitenin ilgili biriminden söz konusu konuya ilişkin 30 Eylül'e kadar bir rapor sunulmasını isteyeceğini kaydetti.

Gösteriyi temsilen toplantıya katılacak 5 kişilik öğrenci grubu, üniversitenin, İsrail'le bağlantılı şirketlere yaptığı yatırımlardan çekilmesine yönelik taleplerini sunacak.

Northwestern Üniversitesinin Filistin'e destek için toplanan öğrencilerle anlaşması

Northwestern Üniversitesi yönetimi, Filistin destekçisi gösteriler düzenleyen öğrencilerle anlaşmaya vardı.

Üniversite yönetimi, 29 Nisan Pazartesi günü öğrenciler ve öğretim üyeleri ile bir anlaşmaya vardıklarını ve gösterilerin barışçıl bir şekilde sona erdiğini açıkladı.

Böylece, Northwestern Üniversitesi, Filistin destekçisi öğrenciler ile okul yönetimi arasında anlaşmaya varan ilk okul oldu.

Buna karşılık gösteriler 1 Haziran'a kadar kampüste devam edecek. Üniversitenin web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre protestolara sadece öğrenciler ve üniversite personeli katılabilecek.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü kısıtlaması" tartışmalarını alevlendirirken gözaltına almalara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor.

Polis, son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 200 kişiyi gözaltına aldı.