Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 19 Nisan ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 geriledi.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 1, yeniden finansman başvuruları yüzde 6 düştü.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,13'ten yüzde 7,24'e çıktı.

Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,64'ten yüzde 6,75'e yükseldi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli konut kredisi faizinin Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, mortgage oranlarının yükselmesinin başvuru faaliyetlerini kısıtladığını kaydetti.