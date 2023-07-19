Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 8 azalarak 1 milyon 434 bine indi. Beklenenden fazla azalış kaydeden konut başlangıçlarının bu dönemde yüzde 7,2 artışla 1 milyon 480 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, mayısta yüzde 15,7 artışla 1 milyon 559 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, haziranda yıllık bazda da yüzde 8,1 azaldı.

İnşaat izinleri beklentilerin altında kaldı

İnşaat izinleri ise haziranda aylık bazda yüzde 3,7 azalışla 1 milyon 440 bine geriledi. Piyasa beklentilerinin altında kalan inşaat izinlerinin bu dönemde 1 milyon 490 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, mayısta yüzde 5,6 artarak 1 milyon 496 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, haziranda yıllık bazda ise yüzde 15,3 azaldı.

AA