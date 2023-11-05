Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle düzenlenen etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz katıldı.

Los Angeles'ta bulunan Sony Stüdyoları'nda düzenlenen Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını ve askeri dehasını anlatan "Atatürk" filmi gösterildi.

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel alışverişe, sanatsal işbirliğine ve Türk sinemasının küresel sahnedeki önemine vurgu yaparak film gösteriminin sadece Türk kültürünün kutlaması olduğu değerlendirmesini yaptı.

Konuklar ise Disney Plus platformunda filmin yayımlanmasının önüne geçen lobi faaliyetlerini eleştirdi.

Etkinliğe Başkanı Barbaros Tapan, yoğun destek ve katılımdan ötürü memnuniyetini ifade ederek "Hollywood’da parladık, Türkiye'miz yabancı misafirleri büyüledi." dedi.

Uluslararası camiada Türk sinemasının etkisini gösteren etkinliğe Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin ve Fadik Atasoy gibi pek çok oyuncu katıldı.