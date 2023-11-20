Ankara

BBC'nin haberine göre, ABD'de, çocuklarının sosyal medya nedeniyle "zarar gördüğünü" öne süren aileler, hak arayışlarını sürdürüyor.

Meta, TikTok, Google ve Snapchat'e dava açan aileler, söz konusu platformların "tasarım itibarıyla zararlı" olduğunu düşünüyor.

Aileler platformların "bağımlılık" yaptığını savunuyor

Platformların "bağımlılık" yaptığını savunan ailelerin yürüttüğü hukuki süreç, platformlarda yer alan paylaşımlardan ziyade, platformların işlevinden şikayetçi olunmasıyla, diğer davalardan ayrışıyor.

Öte yandan, TikTok, suçlamalara sessiz kalırken, dava sürecine ilişkin yazılı açıklama yapan Meta, "Gençlere çevrim içi ortamda güvenli ve destekleyici deneyimler sunmak için yaptığımız çalışmalarda çıkarlarını gözettiğimiz konusunda her ebeveyne güvence vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Google ise iddiaları reddederken, Snapchat platformu, uygulamadaki tüm içeriklerin geniş kitlelere yayılmadan önce incelendiğini kaydetti.