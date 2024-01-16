"Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri, bu yıl 75. kez sahiplerini buldu.

Ödül töreninde HBO yapımı "Succession" ile FX yapımı "The Bear" dizileri, altışar ödül alarak geceye damga vurdu.

Törende "En İyi Drama Dizisi" ödülüne Succession sahip olurken, "En İyi Komedi Dizisi" ödülünü de The Bear aldı.

Succession dizisi oyuncularından Kieran Culkin "En İyi Erkek Drama Oyuncusu" ödülüne layık görülürken, "En İyi Kadın Drama Oyuncusu" ödülünü ise rol arkadaşı Sarah Snook aldı.

Ayrıca dizinin oyuncularından Matthew Macfayden da "En İyi Yardımcı Erkek Drama Oyuncusu" ödülünü eve götürdü.

Dizinin yaratıcısı Mark Mylod, "En İyi Drama Yönetmeni " ödülünün sahibi olurken, senarist Jesse Armstrong da "En İyi Drama Senaryosu" ödülünü aldı.

Öte yandan The Bear oyuncularından Jeremy Allen White "En İyi Erkek Komedi Oyuncusu", dizinin oyuncularından Ayo Edebiri ve Ebon Moss-Bachrach "En İyi Kadın ve Erkek Yardımcı Komedi Oyuncuları" oldu.

Dizinin yönetmeni ve yazarı Christopher Storer da en iyi komedi yönetmeni ile senaryosu ödüllerini eve götürdü.

ABC yapımı Abbott Elementary'de yer alan Quinta Brunson da "En İyi Kadın Komedi Oyuncusu" ödülünü aldı.

Törende Netflix yapımı "Beef" "En İyi Mini Dizi" ödülüne layık görülürken, dizinin oyuncularından Steven Yeun ve Ali Wong'a, mini dizi alanında en iyi kadın ve erkek oyuncu ödülleri verildi.