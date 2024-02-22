Ankara

Pentagon'un "Savunma Verisi ve Yapay Zeka Sempozyumu"na ilişkin yayımladığı açıklamada, Bakanlığın dijital ve yapay zeka biriminden Craig Martell'in konuşmasına yer verildi.

Askeri alanda yapay zekanın sağlayacağı imkanlara işaret eden Martell, "Muharebede komutanların stratejik karar vermeleri için ihtiyaçları olan her şeyi görebildikleri bir dünya hayal edin." diyerek yapay zeka sayesinde komutanların savaş alanında bilgi edinmesinin hızlanabileceğini vurguladı.

Martell, dijital ve yapay zeka biriminin ana hedeflerinden birinin, bu teknoloji gücünün "savaş durumunda üstünlük sağlanması" için kullanılması olduğunu söyledi.