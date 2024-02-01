İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin "sağlam" bir hızla genişlediğine işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının geçen yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü aktarılan açıklamada, işsizlik oranının düşük seyrettiği, enflasyonun da düşmesine karşın yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FOMC'nin uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilerek, Komite'de bu hedeflere ulaşma konusunda risklerin daha iyi bir dengeye yerleştiği kanaatinin hakim olduğu vurgulandı.

Ekonomik görünümün "belirsiz" olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, politika faizine yönelik herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin dikkate alınacağı belirtilerek, "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Bankanın daha önce planlandığı gibi elindeki Hazine tahvilleri, kurum borçları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşürülmesi konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olunduğu yinelendi.

Art arda 4 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 4 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, politika faizinin muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inandıklarını belirterek, ancak mart ayı toplantısına kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonunun işsizlik oranında önemli bir artış olmadan yüksek seviyelerden gerilediğini belirten Powell, ancak enflasyon oranının hala çok yüksek olduğunu ve bunu düşürme konusunda devam eden ilerlemenin garanti olmadığını ve seyrinin belirsiz olduğunu söyledi.

"Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak"

Powell, geçen iki yılda para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdıklarını kaydederek, "Güçlü eylemlerimiz politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdı." dedi.

Sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini belirten Powell, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini aktardı.

Powell, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak uzun vadeli yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. Düşük enflasyon okumalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Powell, "Ancak enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair güven duymak için devam eden kanıtlara ihtiyacımız olacak." diye konuştu.

"Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız"

Para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu belirten Powell, şunları kaydetti:

"Sıkılaştırma döngüsünde politika faiz oranımızın muhtemelen zirvede olduğuna ve ekonominin beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yılın bir noktasında faiz indirimlerine başlamanın muhtemelen uygun olacağına inanıyoruz. Ancak pandemiden bu yana ekonomi tahminleri pek çok açıdan şaşırttı ve yüzde 2 enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin süreci garanti değil. Ekonomik görünüm belirsiz ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz. Gerekmesi halinde, faiz oranında mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazırız."

Powell, faiz indirimlerine mart ayında başlamanın olası olmadığını söyledi

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) para politikasındaki kısıtlayıcı duruşu hafifletmeye başlama zamanını değerlendirirken dikkatli olacağını vurgulayan Powell, "Komitenin mart ayı toplantısına kadar (faiz indirimine yönelik) bir güven düzeyine ulaşmasının muhtemel olduğunu düşünmediğimi söyleyebilirim. Ama göreceğiz." diye konuştu.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" başarıldığını söyleyemeyeceğini belirterek, kaydedilen ilerlemenin cesaretlendirici olduğunu ancak henüz zafer ilan etmediklerini ifade etti.

Enflasyon yeniden yükselişe geçerek sürpriz yapması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarına dikkati çeken Powell, bu aşamada bunun sürpriz olacağını belirtti. Powell, bu konunun seçenekleri açık tutmalarının ve acele etmemenin temel nedeni olduğunu kaydetti.