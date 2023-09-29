İstanbul

Florida eyaletindeki DRV PNK Stadı'nda oynanan mücadelede rakibini 24. dakikada Griffin Dorsey ve 33. dakikada Amine Bassi'nin golleriyle 2-1 yenen Houston Dynamo, son 5 yılda ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Inter Miami'nin tek golünü 90+2. dakikada Josef Martinez atarken, Arjantinli yıldız Lionel Messi sakatlığı nedeniyle final mücadelesini tribünden takip etti.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) normal sezon 21 Ekim'de sona erecek ve play-off maçları 25 Ekim-9 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Paris St-Germain'le sözleşmesinin sona ermesinin ardından temmuz ayında Inter Miami'ye transfer olan Messi, şu ana kadar 11 gol attı.

AA