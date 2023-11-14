Washington

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 66,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, 2023 mali yılının aynı ayında 87,9 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 24 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin ekimde 65 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 27 artarak 403,4 milyar dolara çıkarken harcamaları yüzde 16 artışla 470 milyar dolara yükseldi.

ABD'nin borçları için ödediği faiz tutarı ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 87 artışla 88,9 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı.