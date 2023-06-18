Bursa

İnce kabuklu, küçük çekirdekli ve etli olan, uzun raf ömrüyle bilinen, birçok ülkeye satılan Gemlik zeytini, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu AB tarafından tescillendi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi kırsal Katırlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin Başkanı ve zeytin üreticisi Hüseyin Hulusi Bayrak, coğrafi işaret tescilinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gemlik zeytininin diğer çeşitlere göre çok farklı özellikleri bulunduğuna dikkati çekerek, "İnce kabuklu, küçük çekirdekli, sofralık, salamuraya uygun yumuşak dokulu bir zeytin. Yılda ortalama 1500 ton zeytin üretiyoruz fakat bunun tamamı sofralık nitelikli değil. Yıllara göre bunun düşük kalibrasyonlu yağlık kısmı var. Yıllara göre bu farklılık değiştirir." ifadesini kullandı.

Bayrak, kooperatife ait yaklaşık 600 ton kapasiteli depolarının bulunduğunu aktardı.

Gemlik zeytininin 2003 yılında Türk Marka ve Patent Kurumunca coğrafi işaret tescilinin yapıldığını hatırlatan Bayrak, şöyle konuştu:

"Zeytinimiz İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Kendi köyümüzün zeytini yetmediği zaman komşu köylerden alabiliyoruz. Gemlik zeytinini tüketici kolay kolay ayırt edemez. Coğrafi işaret zaten öncelikli, coğrafi işaret varsa Gemlik zeytini tamam. Gemlik'te üretilen sofralık zeytinler işleniş bakımından da farklıdır. Bunu işlemek de çok önemli ki 40 yıllık kooperatifçiyim ve artık kalitemizin de zirvesine geldik."

AB tescilinin Gemlik zeytininin uluslararası marka değerini artıracağını vurgulayan Bayrak, "AB coğrafi işaret tesciliyle Gemlik zeytini Avrupalı tüketiciye güven verecek ve tercih sebebi olacak. Tescil hologramı bulunan zeytine mevcut talep de dünyada güven tazeleyerek artacak." dedi.

AA