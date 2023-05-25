Brüksel

AB finansal sisteminin istikrarına tehdit oluşturabilecek olası riskleri tespit etmek ve izlemekten sorumlu Frankfurt merkezli Avrupa Sistemik Risk Kurulu (ESRB), kripto para piyasalarının sistemik etkilerini ve kripto varlıklar ile merkeziyetsiz finanstan kaynaklanan risklere yönelik politika seçeneklerini tavsiye eden raporunu yayımladı.

Raporda, geçen yılın kripto paralar ve merkeziyetsiz finans için çalkantılı geçtiği belirtilerek, bunların finansal sistem üzerindeki etkisinin ise sınırlı olduğu kaydedildi.

Hali hazırda kripto piyasalarla geleneksel finans sektörü ve reel ekonomi arasında çok az bağlantı olduğu ifade edilen raporda, bu bağlantıların hiçbirinin mevcut durumda önem arz etmediği ifade edildi.

Raporda, "Kriptoların hızla büyümesi ve yüksek oynaklığı göz önüne alındığında, sistemik riskler oluşturabilecekleri için yakından izlenmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kripto varlıklar ile geleneksel finansal sistem arasındaki bağlantının zamanla artması ve bu bağlantıların hemen belirlenememesi durumunda risklerin artacağına işaret edilen raporda, kripto varlıklarındaki gelişmeleri ve bunların olası finansal istikrar etkilerini daha iyi anlamak için bazı politika seçenekleri tavsiyeleri yer aldı.

AB'nin olası finansal risk bulaşma kanallarını izleme kapasitesini iyileştirmesi gerektiği belirtilen raporda, bunun, hem kripto sektörü ile geleneksel finans arasındaki kanallar hem de kripto sektörü içindeki kanallar için geçerli olduğu ifade edildi.

Raporda, bu alanda kriptolara maruz kalan bankalar gibi geleneksel finans sektörü kurumları, kripto riski olan yatırım fonları ve kripto sektöründeki stabilcoin veren kuruluşlar ile e-cüzdan sağlayıcılarının standart raporlama ve kamu aydınlatma yükümlülüklerinin teşvik edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kripto holdingler, kripto tabanlı kaldıraçlar, merkeziyetsiz finans, staking ve kripto borç gibi risklere karşı politik seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, kripto varlıkları olan yatırım fonlarına kaldıraç limitleri getirilmesi teklif edildi.

Bağlayıcı olmayan ESRB'nin önerilerinin AB'nin ilerideki kripto varlık düzenlemelerine şekil vermesi bekleniyor.

AA