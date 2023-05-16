Brüksel

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin ortak doğal gaz alımı için kurdukları yeni mekanizma çerçevesinde ilk teklifleri topladı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa'daki enerji şirketlerinin ilk defa birlikte doğal gaz alımı girişimi hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Ortak gaz alımına piyasalardan olumlu tepki geldiğini belirten Sefcovic, "Güvenilir uluslararası tedarikçiler, toplam 11,6 milyar metreküplük gaz talebimize 13,4 milyar metreküpü aşan arz teklifiyle karşılık verdi." dedi.

Sefcovic, bunun önemli bir başarı olduğuna işaret ederek, Avrupa ülkelerinin gelecek kış dönemi gaz depolarını birlikte doldurmaya çalışacağını ifade etti.

"Toplu talebimize teklif veren 25 tedarikçiye teşekkür etmek istiyorum." diyen Sefcovic, gaz hizmet sağlayıcısının, en cazip teklifleri müşteri talepleri ile eşleştirdiğini anlattı.

Sefcovic, toplam 10,9 milyar metreküplük bir hacmin eşleştirildiğini, bunun yaklaşık yüzde 20'sinin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), yüzde 80'inin de boru hattı gazı olduğunu belirtti.

AB ortak gaz alım mekanizmasına 110'dan fazla şirketin katıldığını aktaran Sefcovic, sisteme katılanları eşleştirme sonuçları hakkında bilgilendirdiklerini, sözleşme görüşmelerine başlayacaklarını dile getirdi.

Sefcovic, Komisyonun, toplayıcı ve eşleştirici rolünü üstlendiğini ve bu aşamada ilgili tarafların anlaşmaları haziran ayının ikinci yarısında tamamlayacağını bildirdi.

İhaledeki fiyatların alıcı ile satıcı arasında belirleneceğini ifade eden Sefcovic, doğal gaza ödenecek tutarı açıklayamayacağını sözlerine ekledi.

AB, geçen hafta ilk gaz alım ihalesini başlatmış, Avrupa'dan 77 şirket Mayıs 2024'e kadar toplam 11,6 milyar metreküp gaz alımı için talepte bulunmuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde AB yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketiyordu. Rusya, AB'nin en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaydı ancak savaşla birlikte Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı büyük ölçüde kesildi ve enerji krizi yaşanmaya başladı.

Öte yandan Avrupa'da doğal gaz fiyatları, son günlerde düşük seyreden talep ve gaz depolarının yüksek doluluk değerlerine bağlı olarak Aralık 2021'den bu zamana kadarki en düşük seviyelerde bulunuyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de doğal gaz fiyatları bugün megavatsaat başına 31,9 avrodan işlem görüyor.

AA