Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2022 için kömür üretim ve tüketimine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, enerji krizi yaşanan dönemde AB'nin kömür üretimi de tüketimi de yükseldi.

Geçen yıl AB'nin kömür üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 artarak 349 milyon ton, kömür tüketimi de yüzde 2 yükselerek 454 milyon ton oldu.

Linyit kömürü üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 294 milyon tonu buldu. Linyit üretimi yapan 9 AB ülkesi oldu. Almanya linyit üretiminde ilk sırayı aldı.

Almanya, 131 milyon tonla AB linyit üretiminin yüzde 44'ünü yaptı. Polonya linyit üretiminin yüzde 19'unu, Bulgaristan yüzde 12'sini, Çekya yüzde 11'ini yaparken, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Slovenya ve Slovakya da linyit üretimi yapan diğer ülkeler oldu.

AB ülkelerinin geçen yıl taş kömürü üretimleri yaklaşık 55 milyon ton seviyesini buldu. AB ülkeleri arasında taş kömürü üretimi sadece Polonya ve Çekya'da yapıldı.

Taş kömürü tüketimi ise 2022 yılında 160 milyon tonu buldu. En fazla taş kömürü tüketimi yüzde 38'le Polonya ve yüzde 25'le Almanya'da gerçekleşti. Bu ülkeleri, İtalya, Hollanda, Fransa, İspanya ve Çekya takip etti.

AA