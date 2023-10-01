İstanbul

A5 Savunma Sanayii Dergisinin açıklamasına göre, tam bağımsız Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları bir araya getiren dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara’dan sonra ziyaretçilerini İzmir’de ağırlıyor.

İlk kez A5 Savunma Sanayii Dergisi tarafından düzenlenen Türk savunma sanayisi şirketleri arası futbol turnuvası "A5 Defence Cup" öncesi TEKNOFEST İzmir’de savunma sanayisinin önemli firmalarını ziyaret eden İpek İpek, hem TEKNOFEST’i hem de turnuvayı değerlendirdi.

Geçen sezon TUSAŞ’ın şampiyonluğuyla tamamlanan turnuvanın ikincisi, Bilkent Holding Spor Tesisi’nde 5 Kasım-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpek İpek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı üzere savunma sanayisinde bu yıl ihracat hedefinin 6 milyar doları geçebilmek olduğunu bildirdi.

Savunma sanayisi alanında dünyanın söz sahibi ülkelerinden olduklarına dikkati çeken İpek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST de ülkemizin bu başarısını halka anlatabilmek, gençlerin bu alanlara ilgi duyması adına muazzam. Bu yıl İstanbul ve Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’in ziyaretçi rakamlarına baktığımızda 2 festivalin toplam 3,5 milyon ziyaretçisi olmuş. 7’den 70’e olan bu ilgi savunma sanayisindeki başarıların halk tarafından da desteklendiğini gösteriyor. Bildiğiniz üzere biz de savunma şirketlerimizin arasındaki bağı güçlendirmek üzere sporun birleştirici ve kardeşlik temalarından yola çıkarak ‘A5 Defence Cup’ futbol turnuvasını düzenliyoruz."

5 Kasım’da başlayacak turnuva öncesinde başta geçen sezonun şampiyonu TUSAŞ olmak üzere bütün katılımcılara TEKNOFEST İzmir’de tek tek ziyarette bulunduklarını belirten İpek, "Hepsinden aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri mutlu etti. Savunma sanayiimizin göğsümüzü kabartan firmalarını bir kez daha kutlamak istiyorum. A5 Savunma Sanayii Dergisi olarak her zaman onların sesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA