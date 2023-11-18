A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. Maçın yardımcı hakemliklerini Marcin Boniek ve Jakub Winkler, dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial üstlenecek.
Bu gece yapılacak Almanya - Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri
Almanya: Trapp, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brandt, İlkay Gündoğan, Wirtz, Henrichs, Sane, Kai Havertz, Füllkrug.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Emre Akbaba, İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan isimler:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf