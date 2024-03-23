İlk yarı

6. dakikada gelişen ay-yıldızlı ekibin atağında Yunus Akgün ceza sahasına girmek isterken savunmanın ayak koyduğu top Orkun'un önünde kaldı. Orkun'un Macaristan ceza sahası ön çizgisi üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

18. dakikada hızlı gelişen milli takımın atağında Yunus Akgün, sol kanattan hareketlenen Kenan Yıldız'a pasını attı. Ceza sahasına giren Kenan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Gulacsi iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Macaristan etkili geldi. Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta, arka direk önüne gelen topa Sallai gelişine vurdu, kaleci Mert son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada milli takımın atağında Mert Müldür ile verkaç yapan Kenan Yıldız sol kanattan ceza sahasına girdi. Kenan, uygun pozisyondaki Hakan'a pasını gönderdi, Hakan'ın gelişine şutunda, top kaleci Gulacsi'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Macaristan penaltı kazandı. Ev sahibi takımın Szoboszlai ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Lang'ın kafayı vuruşunda, top Enes Ünal'a çarptı. Hakem Frankowski, Enes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

48. dakikada penaltı atışını kullanan Szoboszlai, meşin yuvarlağı kaleci Mert'in sağından ağlara yolladı: 1-0

53. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda, top kaleci Gulacsi'den döndü. Yükseklik kazanan topa Kenan zor pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

65. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Hızlı gelişen Macaristan atağında Szoboszlai sağ kanattan bindiren ve ceza sahasına giren Sallai'ye pasını attı. Sallai, ceza sahasında uygun pozisyondaki Varga'ya pasını gönderdi. Varga'nın gelişine şutunda top kaleci Mert'ten döndü, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada ay-yıldızlı ekip net bir fırsattan yararlanamadı. Hakan Çalhanoğlu'nun savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Kenan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kenan'ın ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gulacsi meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Mücadeleyi Macaristan 1-0 kazandı.