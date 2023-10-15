Konya
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye-Letonya maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.
33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.
35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
İkinci yarı
58. dakikada Türkiye, golü buldu. Cenk Özkacar'ın sağ kanattan sert ortasında ceza sahasında Yunus'un Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
62. dakikada Savalnieks'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Ikaunieks'in kafa vuruşunda Salih Özcan çizgiden topu uzaklaştırdı.
67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uldrikis'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
76. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Cenk Tosun'un göğsüyle yumuşattığı topa, Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
77. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ortasında Ikaunieks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
83. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
87. dakikada ay-yıldızlılar üçüncü golü buldu. Yarı sahadan topla hızlanan Yusuf Sarı'nın ara pasında Kerem Aktürkoğlu, topu filelere gönderdi: 3-0.
89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Ozols topu kornere çeldi.
90+2. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Topla hareketlenen İsmail Yüksek'in pasında altıpas üzerinde Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.Kaynak: AA