Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Oeiras kentinde düzenlenen müsabakalarda İsveç ve Macaristan ile karşılaştı.

İsveç serisinin ilk maçında Çağla Büyükakçay’ın Lea Nilsson’a 4-6, 6-2, 3-6 mağlup olmasıyla Türkiye, seride 1-0 geri düştü. Serinin ikinci karşılaşmasında Ayla Aksu, Jacqueline Cabaj Awad’ı 6-4, 3-6, 7-5 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler maçında ise Zeynep Sönmez-Berfu Cengiz ikilisi Lea Nilsson-Jacqueline Cabaj Awad çiftini 6-3, 6-1 yenerek Türk Milli Takımı'nın 2-1 kazanmasını sağladı.

Türkiye-Macaristan serisinin ilk maçında korta çıkan Çağla Büyükakçay, Adrienn Nagy’i 6-4, 7-5 yenerek millileri 1-0 öne taşıdı. Son iki maça Macaristan’ın çıkmaması ile Türkiye Macaristan’a karşı korttan 3-0 üstün ayrıldı.