Ankara

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, EURO 2024 Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde yapıldı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, kura çekimi sonucu Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan ile 6. Grup'ta yer aldı.

Elemelerde grup karşılaşmaları, 11 Ekim'de başlayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi dört üçüncü, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Şampiyonası finalleri, 28 Kasım-15 Aralık 2024 tarihlerinde Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen'de (Macaristan) oynanacak.

AA