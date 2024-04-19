Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Şampiyonada grup maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki 6500 seyirci kapasiteli Fönix Arena'da oynanacak.

A Milli Takım, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan, 30 Kasım Cumartesi günü Kuzey Makedonya ve 2 Aralık Pazartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 24 takımın katılımıyla Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.