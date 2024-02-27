Şumnu kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı, Kosovalı hakemler Sherif Xhema ve Besfort Jahja yönetecek.

Grupta oynadığı iki maçta 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan milli takım, 3. sırada bulunuyor.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

Ay-yıldızlılar, puanı bulunmayan Bulgaristan'ı yenerek, grupta ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3 Mart Pazar günü Ankara'da ağırlayacak.